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Çanakkale'de 249 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:20 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 249 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 249 yabancı uyruklu ele geçirildi.

Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Sivrice açıklarında düzenledikleri 5 operasyonda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu toplam 249 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afgan uyruklu düzensiz göçmen

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