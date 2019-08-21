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Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 23:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 249 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı'nda 'TCSG-61' ve 'TCSG-107' bot komutanlığınca düzenlenen 5 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 249 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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