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Çanakkale'de 26 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik 'TCSG 109' Bot komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, lastik bot içinde Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Diğer operasyonda ise Sahil Güvenlik ekipleri, aynı bölgede lastik bot içinde Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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