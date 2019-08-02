HABER

Çanakkale’de 260 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçaklığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 260 mülteci yakalandı.29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 17 mülteci kaçırma olayında 200 Afganistan, 60 Suriye uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 7 şahıs yakalandı.

Çanakkale’de 260 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından mülteci kaçaklığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 260 mülteci yakalandı.
29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 17 mülteci kaçırma olayında 200 Afganistan, 60 Suriye uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan 7 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 6 adet otomobil ve 1 adet minibüs ele geçirildi. Yakalanan 200 Afganistan uyruklu mülteci, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan 60 Suriye uyruklu mülteciye ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.
Adli makamların talimatı gereği, ele geçirilen 4 otomobil ve 1 minibüs yed-i emin otoparkına çekildi. 2 otomobil ise sahibine teslim edildi. Ayvacık Cumhuriyet savcısının talimatı ile Z.E., A.T., M.U., F.G. ve E.G. isimli organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ç. ve M.T. isimli organizatörler ise ifadeleri alındıktan sonra Ayvacık Cumhuriyet savcısının talimatı ile serbest bırakıldı.

Çanakkale’de 260 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 260 mülteci yakalandı

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandıEvinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı
Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldıApartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.