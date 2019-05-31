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Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 13:26 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak ve 2 organizatör, yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak ve 2 organizatör, yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy Köyü Kovanlık Mevkii'nde bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı. Jandarma tarafından Behramkale Köyü'nde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında ise, 'dur' ihtiyarına uymayarak, kaçmak isteyen kamyonetin kasasında 1 bot ve 1 bot motoru ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.K. ve R.A., insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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