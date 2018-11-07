Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ezine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezindeki otogar kavşağında şüpheli bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

