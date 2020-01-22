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  4. Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, 12'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 27 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu olan 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen

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