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Çanakkale’de 28 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 28 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 28 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiindeki zeytinlik alanda operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Filistin uyruklu 28 kaçak yakalandı.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale’de 28 kaçak yakalandı

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