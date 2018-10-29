Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Çanakkale Boğazı'nda, Sahil Güvenlik ile deniz polisi botları ve Kıyı Emniyeti römorkörleriyle yapılan gösteri, kutlamalara renk kattı.

Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, saat 10.00'da kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde başlandı. Tören öncesi Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan valilikte tebrikleri kabul etti. Caddedeki törene Vali Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Vali Tavlı, Başkan Gökhan ve Tuğamiral Uça, tören alanında yürüyerek gazilerin, askerlerin ve kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, kalabalık arasından bir çocuk, baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuğa hemen müdahale edildi.

'BERABERLİK İÇİNDE YÜRÜYORUZ'

Çanakkale halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Vali Orhan Tavlı, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede, büyük umutla ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği dirilişin sembolü, cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi; rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Çanakkaleli hemşerilerimin; yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından öğrenciler; şiirler okudu, gösteri sundu. Törende, 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali' için çeşitli ülkelerden Çanakkale'ye gelen dans gruplarının gösterileri büyük beğeni topladı. Kordondaki tören, asker ve öğrencilerden oluşan kortejin geçişiyle sona erdi. Kutlamaların ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polisi botları ve Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörlerle gösteri yapıldı. Çanakkaleliler boğazdaki gösteriyi ilgi izledi.

Öte yandan kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edilecek. Kutlamalar kapsamında, saat 19.00'da fener alayı düzenlenecek.

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