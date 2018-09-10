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Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine Koyunevi köyü girişinde 34 DH 5517 plakalı minibüsü durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 29 kaçak yakalandı. Minibüs şoförü de organizatör olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

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