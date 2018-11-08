Çanakkale'de 29 kaçak yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar üzerine Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu önlerinde, lastik botla yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye hanerek eden ekipler, durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 11'i erkek, 8'i kadın, 10'u çocuk, toplam 29 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum