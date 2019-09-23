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Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 günde toplam 627 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine’de yapılan 23 farklı operasyonda 581 Afganistan, 12 Suriye, 5 Cezayir, 16 Irak ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere toplamda 627 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı.

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 günde toplam 627 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-23 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine’de yapılan 23 farklı operasyonda 581 Afganistan, 12 Suriye, 5 Cezayir, 16 Irak ve 13 Filistin uyruklu olmak üzere toplamda 627 düzensiz göçmen ve düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan 5 kişi yakalandı. Yakalanan 581 Afganistan, 5 Cezayir, 16 Irak ve 13 Filistin uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 12 Suriye uyruklu mülteciye 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Organizatörlük yaptığı öne sürülen H.O. , R.A. ve M.B. gözaltına alınırken, C.S. ve E.Ö. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, meydana gelen olaylarda ele geçirilen 2 minibüs, 1 otomobil 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 100 adet can yeleği ise yediemin otoparkına çekildi.

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 3 günde 627 düzensiz göçmen yakalandı
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