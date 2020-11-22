HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi

Çanakkale’de 30 milyon yıl öncesine ait 2 deniz fosili ele geçirildi

22.11.2020 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz fosili ele geçirildi.Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada; piyasa değeri 4 milyon lira olan ve yaklaşık 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz canlısı fosili ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan K.T.

Çanakkale’de, 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz fosili ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde yaptıkları aramada; piyasa değeri 4 milyon lira olan ve yaklaşık 30 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen 2 adet deniz canlısı fosili ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan K.T. ile M.A., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme
Koronavirüs aşırı için gönüllü aranıyor! İşte şartlarKoronavirüs aşırı için gönüllü aranıyor! İşte şartlar
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış, kar, fırtına uyarısı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

Hakkari'de PKK'ya büyük darbe

Korona partisine polis baskını!

Korona partisine polis baskını!

Sağlık Bakanlığı'ndan PCR testi için farklı fiyat tarifesi uygulayan kuruluşlara yaptırım

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, yol kesip lastik yaktılar

Diyarbakır'da yol kesip lastik yaktılar

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.