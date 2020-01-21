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  4. Çanakkale’de 30 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 30 mülteci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 30 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.Dün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 30 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan şahıs yakalandı.

Çanakkale’de 30 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 30 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.
Dün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 30 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan şahıs yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca 1 adet minibüs ve 30 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Minibüs ve 30 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkına bırakıldı.
Olayla ilgili şüpheli O.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

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