Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 31 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından
Ayvacık ilçesi Behram köyü Kadırga Koyu mevkisinde göçmen
kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında bebeklerin de olduğu Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Bu kişiler daha sonra Ayvacık Geri
Gönderme Merkezine teslim edildi.
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