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Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, zeytinlikte, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen

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