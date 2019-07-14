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Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik botla denize açılan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları İğdeli Burun mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini tespit etti.

Harekete geçen Sahil Güvenlik "TCSG 6" Bot komutanlığı ekipleri denizden 1 mil açıkta Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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