Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık bölgesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün akşam saat 19.30 sıralarında Behram köyü Kadırga Koyu mevkisinde bir grup kaçak olduğu bilgisini aldı. Bölgeye düzenlenen operasyonda, 4'ü bebek 15 çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 31 kaçak yakalandı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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