Çanakkale’de 31 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 31 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla kontrollerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde, zeytinlik alanda bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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