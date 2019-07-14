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Çanakkale’de 31 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 18:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi İğdeli burun mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı.  Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi İğdeli burun mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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