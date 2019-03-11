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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

Minibüste yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan, kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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