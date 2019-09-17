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Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükanafarta köyünün Küçükkemikli mevkisine operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4'ü çocuk 32 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Jandarma, 17'si Somali, 15'i Afganistan uyruklu bu kişileri, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.H. ise gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen Jandarma yasa dışı geçiş

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