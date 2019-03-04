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Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 32 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 32 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Olay, Ayvacık ilçesinde geçen Cumartesi akşamı saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Kadırga Koyu’nda lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek üzere yola çıkan 14’ü çocuk, 8’i kadın, 10’u da erkek olmak üzere toplam 32 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kaçaklar, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Burada yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçaklar, ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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