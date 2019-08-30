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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 32 kaçak göçmen, yakalandı.

Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 32 kaçak göçmen, yakalandı.
Eceabat Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Beşyol köyü ile Kireçtepe ve Ece Limanı mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda kadınlar ve çocuklarında aralarında bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen, yakalandı. Yapılan aramada 19 can yeleği ve 6 can simidi ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettiği ileri sürülen Y.A. ise kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

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