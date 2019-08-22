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Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 09:24 | Son Güncelleme

ÇANAKAKLE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKAKLE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 320 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerinde 9 farklı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Koruoba, Korubaşı, Gülpınar ve Bademli sahillerine aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Suriye, Eritre ve Irak uyruklu 320 kaçak göçmen yakalandı. 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Göçmenler, Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 320 kaçak göçmen yakalandı

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