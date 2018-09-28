Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir botun sürüklendiğini tespit etti.
Bölgeye ulaşan "TCSG-905" botu ekiplerince, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışırken botlarının motoru bozulan ve 3 saat sürüklenen, aralarında kadın ve çocukların da arasında bulunduğu 33 Afganistan uyruklu yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu ve Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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