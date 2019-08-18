Çanakkale’de 330 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 330 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar Ayvacık ilçesi açıklarında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu toplam 330 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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