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Çanakkale’de 330 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 330 kaçak göçmen yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 7 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 330 kaçak göçmen yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar Ayvacık ilçesi açıklarında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, lastik botlarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu toplam 330 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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