Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Yol denetimi ve trafik uygulamalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Yolu istikametinde seyreden bir panelvanı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kontrol noktasından kaçtı.

Bunun üzerine araç, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ezine Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine ilçesi girişinde durduruldu.

Araçta, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettikleri öne sürülen N.Y. ve A.A. ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

