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Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grubun lastik botla denizde seyrettiğini tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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