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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 22:02 | Son Güncelleme

Organizatör oldukları belirlenen 5 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek Bayramiç-Çan yolunda 34 VN 7552 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, minibüste Afganistan ve İran uyruklu 35 düzensiz göçmen yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada organizatör oldukları iddia edilen biri Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Afganistan uyruklu kişi salıverildi.

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Çanakkale düzensiz göçmen gözaltı

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