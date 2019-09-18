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Çanakkale’de 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 19:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından insan kaçakçılığı olaylarına karşı yapılan operasyonlarda 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı.

Çanakkale’de 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından insan kaçakçılığı olaylarına karşı yapılan operasyonlarda 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı.
Çanakkale'de yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden jandarma ekipleri, 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Ayvacık, Eceabat ve Ezine ilçelerinde 9 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 353 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı. Operasyonlarda 130 can yeleği ele geçirilirken, insan kaçakçılığında kullanılan 1 kamyonet, 2 minibüs ve 3 otomobil yedi emin otoparkına çekildi.
Yakalanan 353 kaçak göçmenden; Afganistan uyruklu 327 kişi ve Somali uyruklu 17 kişi Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olduğu illere gönderildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen H.D., M.H., F.F.S., F.Ç., H.K., O.S., O.Y. ve M.G. ile ilgili jandarmada adli işlemleri sürüyor.

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