Çanakkale'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında 2 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 36 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
İfadeleri alınan düzensiz göçmenler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Düzensiz göçmenleri bölgeye getirdiği belirlenen minibüsü sürücüsü gözaltına alındı.
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