HABER

Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 22.00 sıralarında, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Assos sahil yolu Nusratlı altı mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda 18'i çocuk, 8'i kadın toplam 36 Afgan kaçak yakalandı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 36 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Fotoğraflar // 7 ilde  "10 numara yağ" operasyonu: 21 gözaltıFotoğraflar // 7 ilde  "10 numara yağ" operasyonu: 21 gözaltı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.