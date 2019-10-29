Çanakkale’de 36 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık Kuruoba Köyü’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda saklanmaya çalışan 36 kaçak göçmeni tespit etti. Jandarma tarafından yakalanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

