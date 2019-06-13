Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla yol kontrolü yapan Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphelendikleri 10 KN 967 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçta, Ayvacık sahillerine ulaşmaya çalışan Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Minibüste çok sayıda can yeleği ele geçirildi.

Kadın ve çocukların da aralarında olduğu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

