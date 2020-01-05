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  4. Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu açıklarında seyir halindeki grubu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik

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