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  4. Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:46 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 17'si çocuk, 11'i kadın ve 9'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 37 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de 37 kaçak göçmen yakalandı

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