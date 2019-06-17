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Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 08:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 3.8 olarak açıklandı. Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık'ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 4.1 olarak açıkladı.

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Çanakkale'de 3.8 büyüklüğünde deprem

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