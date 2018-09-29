Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, ilçe girişinde durumundan şüphelenilen 34 JP 0296 plakalı minibüsü durdurmaya çalıştı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs şoförü, bir süre ilerledikten sonra aracı çalışırken bırakıp kaçtı.
Lapseki Emniyet Müdürlüğüne götürülen araçtaki 38 Afganistan uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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