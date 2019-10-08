HABER

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Ezine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde park halindeki kapalı kasa kamyoneti aradı.

Kapalı kasa kamyonette aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Düzensiz göçmenler, Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Jandarma tarafından araç sahibi N.E. hakkında da işlem başlatıldı.

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
3 çocuğunun önünde babayı döven sürücüye 'saygısız sürüş'ten 218 TL ceza3 çocuğunun önünde babayı döven sürücüye 'saygısız sürüş'ten 218 TL ceza
Vali Karaloğlu'ndan afet talimatı: Kimse davet-çağrı beklemesinVali Karaloğlu'ndan afet talimatı: Kimse davet-çağrı beklemesin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 10 okulun boşaltılacağını açıkladı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 10 okul boşaltılacak

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.