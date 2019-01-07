Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

