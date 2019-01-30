Çanakkale’de 38 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 38 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 mülteci yakalandı. Göçmenler Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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