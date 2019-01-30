HABER

Çanakkale’de 38 mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 38 mülteci yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen 38 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Kocaköy köyü sahilinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 mülteci yakalandı. Göçmenler Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
FETÖ şüphelisi çift, sahte kimlik ve kar maskesiyle yakalandıFETÖ şüphelisi çift, sahte kimlik ve kar maskesiyle yakalandı
FETÖ şüphelisi çift saklandıkları hücre evinde yakalandıFETÖ şüphelisi çift saklandıkları hücre evinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.