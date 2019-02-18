Çanakkale'de 38'i çocuk, 59 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi'nden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 38'i çocuk, toplam 59 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Biber Deresi mevkisinde, sahilden 2 mil açıkta bir grup kaçağın lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. 'TCSG 905' Bot Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 38'i çocuk, 8'i kadın, toplam 59 Afgan kaçak yakalandı. Bota alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.
Battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su verilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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