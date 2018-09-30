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Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Acıdere mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen

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