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Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Koyu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi.

Sahil Güvenlik "TCSG 109" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yakalanan 39 Afganistan uyruklu kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesinde battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su dağıtımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen

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