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Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:37 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu mevkisinden bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-107" Bot Komutanlığı ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklulara, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen

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