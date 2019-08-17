Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmeye hazırlanan 39 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bektaş köyü Sivrice Koyu sahilindeki ağaçlık alanda Suriye ve Afganistan uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 39 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

