HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:33 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkisinde yabancı bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 4'ü Senegal, 5'i Kongo ve 30'u Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı MasterChef Güzide 7 milyonluk villasını sattı bakın nereye taşındı
Bolu kent merkezi karla kaplandıBolu kent merkezi karla kaplandı
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: "Manisa bölgesinde en büyük deprem 6.5’u geçmez"Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: "Manisa bölgesinde en büyük deprem 6.5’u geçmez"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama: Her an büyük bir deprem olabilir

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı

Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Sac metallerle yapmışlar! Ormanlık alanda ortaya çıktı

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.