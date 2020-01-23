Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkisinde yabancı bir grubun olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, zeytinlikte 4'ü Senegal, 5'i Kongo ve 30'u Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

