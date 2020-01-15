HABER
  4. Çanakkale’de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 39 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı.

ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 39 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet bot, 1 adet bot motoru ve 39 adet can yeleği ele geçirildi.
Yakalanan Afganistan uyruklu kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü Ünlülerin tasarımcısından inanılmaz skandal! Annesi bile dehşete düştü
Amik Ovası’nda tekne alabora oldu, 1 kişi kaybolduAmik Ovası’nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu
Alacaklılarla görüşmek için araca bindi, ayağından vurulup caddeye atıldıAlacaklılarla görüşmek için araca bindi, ayağından vurulup caddeye atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Wikipedia'ya erişim yasağı kalktı!

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Avcılar'da korkunç olay! 300 lira için dehşeti yaşattı

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Kadıköy'deki çekici kazasıyla ilgili soruşturma açıldı

Kadıköy'deki çekici kazasına soruşturma

Adıyaman'da genç kızların kavgası saniye saniye kamerada

Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Son dakika! İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.